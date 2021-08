Coronavirus, oggi in Italia 18 morti e 7.270 nuovi casi positivi: è nuovo record di contagi da 3 mesi, continuano ad aumentare i ricoveri in tutti i reparti. Il bollettino di oggi

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 18 morti, 4.715 guariti e 7.270 nuovi casi su 216.969 tamponi. Oggi è risultato positivo il 3,35% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. La Regione Sicilia comunica che tra i decessi segnalati oggi, 12 sono avvenuti nei giorni scorsi e alla fine di giugno, motivo per il quale il bollettino odierno riporta un numero di morti giornalieri di 30, ma quelli verificatisi oggi sono solo 18.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (1.134), Toscana (876) e Lombardia (679).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.420.429 casi totali

128.334 morti

4.170.810 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 121.285 così suddivisi:

2.975 (+27) ricoverati in ospedale ( 2,45% )

( ) 352 (+15 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,29% )

( ) 117.958 (+2.482) in isolamento domiciliare ( 97,26% )

La Sicilia riesce a salvare di un soffio la “zona bianca” per un’altra settimana, grazie al numero dei ricoverati in terapia intensiva (59), inferiore alla soglia di occupazione del 10% (66) che avrebbe fatto scattare la zona gialla da lunedì 16 agosto. I numeri dell’isola rimangono però molto preoccupanti, con 473 ricoverati nei reparti di medicina generale (ben oltre la soglia di occupazione del 15%, che è di 439 pazienti) e basta un lieve aumento di 7 ricoveri nei reparti di terapia intensiva per far scattare la zona gialla in base ai dati di giovedì prossimo (19 agosto), con decorrenza da lunedì 23 agosto. L’aumento di contagi e ricoveri avvicina pericolosamente alle soglie di rischio della zona gialla anche la Sardegna e la Calabria, che rischiano di seguire la Sicilia in zona gialla proprio da lunedì 23 agosto.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: