Coronavirus, oggi in Italia 34 morti e 7.188 nuovi casi: continuano a crescere i ricoverati, il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 34 morti, 4.931 guariti e 7.188 nuovi casi su 254.006 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,83% dei tamponi effettuati, in lieve calo rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (1.013), Emilia Romagna (765) e Campania (711).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.435.008 casi totali

128.413 morti

4.180.129 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 126.466 così suddivisi:

3.101 (+68) ricoverati in ospedale ( 2,45% )

( ) 372 (+3 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,29% )

( ) 122.993 (+2.145) in isolamento domiciliare ( 97,25% )

Tra le Regioni, continua a peggiorare la situazione di Sicilia, Sardegna e Calabria che sono le più vicine alla “zona gialla” che potrebbe scattare per tutte e tre a partire da lunedì 23 agosto. In particolare, la Sicilia ha ormai superato da giorni il 15% di occupazione dei posti letto in reparto, dove ha 531 ricoveri, ed è ad un solo ricovero dal superare anche la soglia del 10% di occupazione in terapia intensiva con 65 ricoveri (soglia zona gialla a 66).

Qui tutti i dati da tutti i Paesi del mondo con gli aggiornamenti in tempo reale

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: