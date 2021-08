Coronavirus, oggi in Italia 23 morti e 7.230 nuovi casi: non erano così tanti dal 14 maggio. Boom di ricoveri, Sicilia e Sardegna verso la “zona gialla”. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 23 morti, 3.371 guariti e 7.230 nuovi casi su 212.227 tamponi. Oggi è risultato positivo il 3,41% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto al dato di ieri. Era dal 14 maggio, quasi 3 mesi fa, che in Italia non si registrava un numero così alto di nuovi casi giornalieri.

Tra i decessi comunicati oggi dalla Regione Calabria, 3 sono avvenuti nei giorni precedenti, mentre uno dei decessi comunicato oggi dalla Regione Campania è avvenuto a maggio 2021, motivo per il quale il bollettino odierno riporta un numero totale di decessi giornalieri di 27, mentre quelli avvenuti nella giornata di oggi sono solo 23.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Veneto (888), Sicilia (831) e Lombardia (793).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.377.188 casi totali

128.163 morti

4.147.979 guariti

Oggi si registra un netto aumento dei ricoveri: abbiamo +100 ricoverati in reparto e +8 ricoverati in terapia intensiva, ma gli ingressi del giorno in rianimazione sono stati +25 (non erano così tanti da oltre 3 mesi). Spiccano i 5 nuovi ricoveri in terapia intensiva della Sicilia, dove ci sono 40 pazienti Covid positivi in rianimazione e altri 362 in reparto. E’ la prima Regione che si avvicina alla zona gialla, che scatterà quando raggiungerà 66 ricoverati in terapia intensiva e 439 in reparto. Anche la Sardegna, con 19 ricoverati in terapia intensiva e 87 in reparto, non è molto lontana dalla zona gialla che scatterà quando raggiungerà 22 ricoveri in terapia intensiva e 240 in reparto. Oggi proprio la Sardegna ha fatto registrare un vero e proprio boom di contagi (oltre 500 giornalieri).

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 101.046 così suddivisi:

2.409 (+100) ricoverati in ospedale ( 2,38% )

( ) 268 (+8 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,27% )

( ) 98.369 (+3.718) in isolamento domiciliare ( 97,35% )

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: