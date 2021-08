Coronavirus, il bollettino di oggi: 24 morti e 6.599 nuovi casi, Sicilia e Sardegna sempre più vicine alla zona gialla

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 24 morti, 2.936 guariti e 6.599 nuovi casi su 244.657 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,70% dei tamponi effettuati, in calo rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (789), Lazio (762) e Toscana (734).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.383.787 casi totali

128.187 morti

4.150.915 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 104.685 così suddivisi:

2.449 (+40) ricoverati in ospedale ( 2,34% )

( ) 277 (+9 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,26% )

( ) 101.959 (+3.590) in isolamento domiciliare ( 97,40% )

Sicilia e Sardegna sono sempre più vicine alla zona gialla. Il numero dei ricoverati negli ospedali delle due isole maggiori continua a salire: in Sicilia siamo a 375 ricoverati in reparto e 42 in terapia intensiva (soglia zona gialla 493 e 66); in Sardegna abbiamo 94 ricoverati in reparto e 21 in terapia intensiva (soglia zona gialla 240 e 22). Il passaggio non è imminente ma se il trend non si invertirà, potrebbe avvenire già a cavallo di Ferragosto.

