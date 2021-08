Coronavirus, oggi in Italia 11 morti e 5.735 nuovi casi: boom di ricoveri, Sicilia e Sardegna sempre più vicine alla zona gialla. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 11 morti, 1.991 guariti e 5.735 nuovi casi su 203.511 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,82% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (822), Toscana (665) ed Emilia Romagna (661).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.396.417 casi totali

128.220 morti

4.155.931 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 112.266 così suddivisi:

2.631 (+98) ricoverati in ospedale ( 2,34% )

( ) 299 (+11 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,27% )

( ) 109.336 (+3.622) in isolamento domiciliare ( 97,39% )

Sicilia e Sardegna sono sempre più vicine alla zona gialla. Il numero dei ricoverati negli ospedali delle due isole maggiori continua a salire: in Sicilia siamo a 418 ricoverati in reparto e 54 in terapia intensiva (soglia zona gialla 493 e 66); in Sardegna abbiamo 109 ricoverati in reparto e 22 in terapia intensiva (soglia zona gialla 240 e 22). Il passaggio non è imminente ma se il trend non si invertirà, potrebbe avvenire già a cavallo di Ferragosto.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: