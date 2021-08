Coronavirus, oggi in Italia 22 morti e 4.200 nuovi casi: netto aumento di ricoveri in tutti i reparti, situazione continua a peggiorare. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 22 morti, 1.589 guariti e 4.200 nuovi casi su 102.864 tamponi. Oggi è risultato positivo il 4,08% dei tamponi effettuati, in aumento rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (923), Emilia Romagna (642) e Toscana (492).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

4.400.617 casi totali

128.242 morti

4.157.520 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 114.855 così suddivisi:

2.786 (+155) ricoverati in ospedale ( 2,43% )

( ) 323 (+24 ) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,28% )

( ) 111.746 (+2.410) in isolamento domiciliare ( 97,29% )

La Sicilia ha superato oggi la soglia del 15% di occupazione dei posti letto in reparto, con 442 ricoverati (il limite della zona gialla era di 439). La zona bianca dell’isola, quindi, rimane appesa a un filo: i ricoverati in terapia intensiva sono 52, sempre più vicini ai 66 che farebbero scattare automaticamente la “zona gialla” nel caso in cui i ricoverati in reparto rimangono superiori a 439. Purtroppo i numeri stanno aumentando sensibilmente di giorno in giorno, quindi il rischio è che la Sicilia sarà la prima Regione a passare in zona gialla forse già prima di Ferragosto, e visto il forte aumento dei contagi non è da escludere che poi non arrivi addirittura in zona arancione. La Sardegna, invece, oggi rimane invariata. Ha raggiunto la soglia della zona gialla per i ricoverati in terapia intensiva (sono proprio 22, la cifra che fa scattare la zona gialla), ma quelli in reparto rimangono 109, ancora inferiori di oltre la metà rispetto ai 240 che farebbero scattare la zona gialla nell’isola. Oggi si registra un forte aumento dei ricoveri anche nel Lazio e in Toscana, ma le due Regioni del centro Italia sono comunque ancora lontane dal limite dei ricoverati della zona gialla.

