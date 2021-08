Covid, Bassetti: “Nei numeri delle terapie intensive contati anche i ricoverati dalla terza ondata”

MeteoWeb

“Salgono i ricoveri in terapia intensiva? Intanto cominciamo a non contare più quei soggetti che sono diventati negativi al virus, perché non è corretta una conta di questo tipo. E’ evidente che, se sommi un mattone e un muro, quel mattone fa andare il muro sopra una certa misura“. E’ quanto dichiarato all’Adnkronos Salute da Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova. “Molti dei reparti di terapia intensiva – spiega – mi pare che abbiano ancora ricoverate persone della terza ondata” di COVID, “e se c’è ancora qualche paziente che non può essere staccato dal respiratore viene contato come un caso COVID. Cerchiamo di ricontare i ricoveri in terapia intensiva mettendo all’interno soltanto quelli che sono attualmente positivi e con una polmonite, questo è il primo passaggio. Poi è evidente che in questo momento c’è un aumento dei contagi – conferma Bassetti – però, se si guardano i numeri, in Italia ci sono 35mila contagi alla settimana e in una settimana abbiamo avuto circa 90 ingressi in terapia intensiva che vuol dire una media tra 10 e 13 al giorno. Nella terza ondata era un numero 10 volte maggiore“.

“Noi oggi dei contagiati ricoveriamo in terapia intensiva circa lo 0,1%, mentre quando non c’erano le vaccinazioni ricoveravamo l’1% – spiega ancora Bassetti – quindi è chiaro che c’è un po’ di pressione, ma non è come quella che abbiamo avuto nelle ondate precedenti perché c’è l’effetto deterrente sui ricoveri gravi da parte della vaccinazione. Purtroppo quello che oggi stiamo vedendo, e io lo vedo nei miei reparti, è che il 90% dei ricoveri è di non vaccinati. E spero – conclude l’infettivologo – che mano a mano che aumenterà il numero di vaccinati con due dosi diminuirà questa pressione“.