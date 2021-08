Covid: quasi 5.000 persone positive dopo un festival con obbligo di Green Pass in Cornovaglia

MeteoWeb

Le autorità sanitarie hanno lanciato un’indagine dopo che 4.700 persone sono risultate positive al Covid dopo il festival Boardmasters vicino Newquay, in Cornovaglia (Inghilterra). Si ritiene che circa 800 vivano in Cornovaglia, ma i casi sono sparsi nel Paese.

L’evento, tutto esaurito, si è tenuto dall’11 al 15 agosto. Secondo il sito web del festival, per avere il permesso di entrare ai partecipanti di età pari o superiore a 11 anni, è stato chiesto di dimostrare il proprio status Covid attraverso l’app del sistema sanitario nazionale. I partecipanti hanno dovuto dimostrare una delle seguenti condizioni: aver ricevuto una doppia dose di vaccino, con la seconda somministrata almeno due settimane prima dell’evento; un test a flusso laterale negativo eseguito entro 24 ore dall’arrivo ai cancelli del festival; l’immunità naturale dopo un test positivo eseguito almeno 10 giorni prima. L’uso delle mascherine era “incoraggiato e gradito per coloro che preferivano indossarle”, ma non obbligatorio, spiega il sito web di Boardmasters.

Un portavoce del festival ha dichiarato che lo staff ha lavorato a stretto contatto con le autorità sanitarie della Cornovaglia per applicare le misure di gestione del rischio “oltre le linee guida nazionali”, incluso l’utilizzo del certificato Covid attraverso l’app del sistema sanitario nazionale come condizione per poter entrare. “Il sistema ha rilevato oltre 450 persone che altrimenti sarebbero state a rischio di trasmettere il virus. Nessun evento è in grado di eliminare totalmente il rischio e gli ultimi dati di test e tracciamento includono infezioni segnalate tra le 76.000 persone che hanno partecipato al festival o alle attività correlate a Fistral Beach, a Newquay e nell’area più ampia durante la settimana di Boardmasters. Continueremo a lavorare con i nostri partner sanitari per comprendere in quale misura la partecipazione al festival abbia contribuito a queste cifre”, spiega il portavoce.

Il focolaio collegato all’evento arriva quando la Cornovaglia e le Isole Scilly hanno registrato il secondo tasso più alto di casi in Inghilterra: da 383,5 ogni 100.000 abitanti a 717,4, con 4.129 nuovi casi nella settimana fino al 19 agosto.