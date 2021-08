Green Pass, firmato il protocollo per i test rapidi in farmacia: tampone a 15 euro per gli adulti, 8 euro per i minorenni

MeteoWeb

Firmato il protocollo d’intesa predisposto dal Commissario per l’emergenza Francesco Figliulo d’intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite. Il protocollo stabilisce che sarà possibile eseguire tamponi rapidi in farmacia ad 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni e a 15 euro per tutti gli altri italiani.

Questo protocollo, dunque, agevolerà quanti voglio ottenere il Green Pass senza aver fatto il vaccino: avendo fatto il tampone, il certificato verde durerà per 48 ore. Con un costo così basso, quindi, il tampone si potrà ripetere anche una-due volte a settimana, per avere il Green Pass sempre senza vaccinarsi.

Il protocollo prevede che per i test eseguiti sui minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie che aderiscono all’intesa riceveranno un contributo da parte dello Stato di 7 euro, mentre 8 saranno a carico dei cittadini. La remunerazione complessiva per le farmacie sara’ dunque di 15 euro, cifra che comprende, oltre la prestazione professionale legata alla somministrazione e al rilascio della certificazione digitale, i costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo, degli oneri logistici e ogni altro onere accessorio. Gli appuntamenti per i test, dice ancora il protocollo che sara’ valido fino al 20 settembre, saranno gestiti autonomamente dalle farmacie, dando priorita’ alla fascia 12-18 anni. L’elenco delle farmacie che aderiscono sara’ pubblicato sul sito del Commissario per l’emergenza.