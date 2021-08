Dixie è diventato il rogo più grande mai registrato in California: ha divorato 1.875 chilometri quadrati di terreno [FOTO]

MeteoWeb

Si è propagato tanto da diventare il più vasto mai registrato: l’incendio Dixie ha divorato un’area pari a 1.875 chilometri quadrati, superando il Creek Fire che lo scorso anno devastò la Central Valley. E’ quanto riportato dall’Associated Press. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere solo il 21% delle fiamme, che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno ridotto in cenere la città di Greenville, distruggendo 370 edifici. Una stima dei danni non è al momento possibile, dato che molte aree interessate dalle fiamme non possono ancora essere raggiunte. Le cause dell’incendio sono ancora ignote. La Pacific Gas & Electric ritiene possibile che la scintilla sia stata innescata dalla caduta di un albero su una linea della propria rete. E ci sono ancora quattro dispersi: le autorità sono riuscite a contattare varie persone delle quali si erano perse le tracce.