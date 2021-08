Dopo Pfizer anche Moderna annuncia: “il nostro vaccino perde di efficacia, -6% ogni due mesi dopo la somministrazione”

MeteoWeb

Dopo le rivelazioni del CEO di Pfizer che ha ammesso come i vaccini stiano perdendo efficacia, adesso è il turno di Moderna. Lo scorso 29 luglio era stata resa nota la notizia che l’efficacia del vaccino Covid-19 di Pfizer diminuisce costantemente nel tempo, scendendo a circa l′84% per le persone vaccinate circa quattro-sei mesi dopo aver ricevuto la seconda dose. E a dichiararlo era stato lo stesso CEO della casa farmaceutica, Albert Bourla. I commenti si basano sui risultati di un nuovo studio finanziato dall’azienda che deve ancora essere sottoposto a revisione paritaria e arrivano mentre il produttore di farmaci si scontra con i funzionari sanitari statunitensi sulla necessità di una terza dose di vaccino contro il Covid per aumentare la protezione immunitaria.

Lo studio ha rilevato che l’efficacia del vaccino era più forte, al 96,2%, tra una settimana e due mesi dopo aver ricevuto la seconda dose. È diminuito in media del 6% ogni due mesi, secondo lo studio, che ha iscritto più di 44.000 persone negli Stati Uniti e in altri paesi. L’efficacia dopo “da quattro a sei mesi era di circa l′84%”, ha detto Bourla. “Abbiamo visto anche dati provenienti da Israele secondo cui c’è un calo dell’immunità e questo inizia a incidere su quella che era una sicurezza al 100% contro il ricovero in ospedale”, ha detto Bourla.

“La buona notizia è che siamo molto, molto fiduciosi che una terza dose, un richiamo, occuperà la risposta immunitaria a livelli sufficienti per proteggere dalla variante delta”, aveva aggiunto il dirigente, riferendosi al virus altamente contagioso, ceppo dominante negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo. Non è raro che i vaccini diminuiscano di efficacia nel tempo, ha sottolineato Bourla, aggiungendo che esiste un precedente per i vaccini a tre dosi per altre malattie. Pfizer prevede di presentare formalmente i dati alle autorità di regolamentazione statunitensi sui benefici di una terza dose di vaccino contro il Covid entro metà agosto, ha affermato Bourla.

Ora, anche Moderna ha rilasciata dichiarazioni simili. L’azienda americana spiega che il siero ha un’efficacia del 93% nei sei mesi dalla seconda dose, cifra che poi inizia a scendere

“Il vaccino anti Covid-19 Moderna ha un’efficacia del 93% nei sei mesi dalla seconda dose ma scende del 6% ogni due mesi dal completamento del ciclo vaccinale“. Lo riporta una nota della stessa casa farmaceutica guidata da Stephane Bancel, che però sottolinea che una dose ‘booster’ è necessaria nella prossima stagione invernale, quando gli anticorpi diminuiranno. Tuttavia, come ha detto lo stesso Ceo di Moderna, l’azienda non sta prendendo nuovi ordinativi per consegne nel 2021.

Moderna ha inoltre comunicato che nel frattempo sta lavorando ad alcuni candidati vaccini come dose booster, in grado di creare una robusta risposta immunitaria contro le varianti Delta, Beta, Gamma.