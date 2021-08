“Emergenza” sulla Stazione Spaziale: l’incidente col modulo russo molto più grave di quanto dichiarato, la ISS ha fatto un “salto mortale”

MeteoWeb

La scorsa settimana, un modulo russo ha accidentalmente spinto e destabilizzato la Stazione Spaziale Internazionale: un direttore di volo della NASA ha ora rivelato che l’evento è stato più grave di quanto inizialmente riportato dall’Agenzia Spaziale.

Giovedì mattina, il tanto atteso modulo di ricerca russo Nauka ha attraccato alla ISS. Poche ore dopo, il modulo ha accidentalmente attivato i suoi propulsori, inclinando brevemente la Stazione e facendole perdere ciò che gli ingegneri chiamano “controllo dell’assetto“.

Mentre la NASA ha rassicurato su Twitter e i funzionari hanno ripetuto che il laboratorio orbitante si è inclinato di circa 45 gradi, sembra non sia andata proprio così. Secondo quanto riportato dal New York Times, Zebulon Scoville, il direttore di volo della NASA flight director leading mission control durante l’evento, ha affermato che la Stazione si è inclinata molto più di soli 45 gradi.

Secondo Scoville, l’evento “è stato riportato in modo un po’ scorretto“: ha affermato che dopo che Nauka ha attivato i propulsori, la Stazione “ha fatto un giro e mezzo – circa 540 gradi – prima di fermarsi, sottosopra. La ISS ha quindi effettuato un capovolgimento in avanti di 180 gradi per tornare al suo orientamento originale,” secondo il report.

Scoville ha anche detto che questa è stata la prima volta in cui lui ha dichiarato una “emergenza“.

Ieri, i rappresentanti della NASA hanno confermato a Space.com che la ricostruzione di Scoville dell’incidente è accurata. “Quei numeri che rappresentano il cambiamento di assetto sono corretti,” hanno detto. “Ribadiamo che la velocità massima con cui si è verificato il cambiamento è stata abbastanza lenta da passare inosservata ai membri dell’equipaggio a bordo e tutti gli altri sistemi della Stazione hanno funzionato nominalmente durante l’intero evento“.

Un altro rappresentante della NASA ha dichiarato a Space.com che “il dato di 45 gradi è stato inizialmente fornito nei primi minuti dopo che l’evento si è verificato dal nostro ufficiale di guida, navigazione e controllo in Mission Control, ma è stato successivamente aggiornato a seguito di un’analisi dell’effettiva divergenza“.

Dopo l’evento di giovedì, la NASA ha tenuto una conferenza stampa per discutere di quanto accaduto. Durante l’evento, il responsabile del programma della stazione spaziale Joel Montalbano aveva dichiarato: “Non c’è stato alcun pericolo immediato per l’equipaggio, […] non è mai stato in emergenza immediata o qualcosa del genere“.

Scoville ha fatto eco a queste dichiarazioni, concordando sul fatto che gli astronauti a bordo non sono mai stati in pericolo, riporta il New York Times. Tuttavia, ha rivelato alcuni dettagli sugli eventi della giornata che mostrano che l’incidente è stato un po’ più grave di quanto la NASA ha lasciato intendere inizialmente.

Secondo il report, Scoville ha assunto il controllo della missione dopo l’attracco. Ha preso il posto del comando precedente, Gregory Whitney.

“Avevamo due messaggi – solo due righe di codice – che dicevano che qualcosa non andava,” ha detto Scoville.

Dopo aver inizialmente pensato che il messaggio potesse essere forse un errore – ha riferito al New York Times – si è presto reso conto che non lo era e che Nauka non stava solo attivando i suoi propulsori, ma che stava effettivamente cercando di allontanarsi dalla Stazione, alla quale aveva appena attraccato. Presto gli è stato detto che il modulo poteva ricevere comandi diretti solo da una stazione di terra in Russia, e che la ISS non vi sarebbe passata sopra per più di un’ora.

Secondo Scoville, la Stazione ha raggiunto una velocità di rotazione massima di 0,56 gradi al secondo, non abbastanza veloce da essere avvertita dagli astronauti.

L’equipaggio, in collaborazione con le squadre di terra, ha contribuito a compensare i propulsori di Nauka attivando quelli del modulo russo Zvezda e della nave cargo Progress. Inoltre, 15 minuti dopo essersi attivati, i propulsori di Nauka si sono fermati, anche se Scoville ha detto di non sapere perché i propulsori lo abbiano fatto.

Questa serie di eventi e contromisure ha consentito alla squadra di fermare la Stazione e di farla tornare alla sua posizione corretta.

“Dopo aver fatto quel salto mortale all’indietro una volta e mezza, si è fermata e poi è tornata indietro,” ha detto Scoville al New York Times.

Scoville ha tirato un sospiro di sollievo dopo che la Stazione era tornata in posizione e la situazione si era stabilizzata.

Nonostante l’inaspettato allarme che l’incidente del modulo ha causato alla NASA la scorsa settimana, Scoville ha dichiarato al New York Times di essere certo della partnership che Russia e Stati Uniti hanno a bordo della Stazione. “Ho piena fiducia nei russi“, ha detto. “Hanno una fantastica partnership con la NASA e con l’intero programma della Stazione Spaziale Internazionale“.

L’accensione accidentale del propulsore di Nauka è avvenuta un giorno prima della data di lancio prevista per il volo di prova senza equipaggio della Boeing per il suo “taxi per astronauti” Starliner, che la società ha costruito con il supporto del programma commerciale dell’equipaggio della NASA.

Per assicurarsi che la situazione con Nauka e la Stazione fosse nella norma prima di provare a fare attraccare un altro veicolo alla stazione, NASA e Boeing hanno deciso di posticipare il lancio di Starliner a oggi (19:20 ora italiana).