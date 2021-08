Giove grande e luminoso brilla incontrastato accanto alla “Luna Blu”: quando e come vedere il pianeta gigante

MeteoWeb

Individuare Giove a occhio nudo è davvero semplice questa settimana: il gigante gassoso appare davvero grande e luminoso nel cielo notturno.

Il pianeta ha raggiunto l’opposizione ieri, il che significa che si trova direttamente opposto al Sole nel cielo della Terra, e si trova anche nel punto più vicino a noi.

Il pianeta appare di magnitudine -2,9, ben entro la visibilità ad occhio nudo, sbaragliando qualsiasi stella nel cielo terrestre, salvo, ovviamente, il Sole.

“Agosto è forse il momento migliore quest’anno per godersi la visione di Giove e Saturno, poiché entrambi i pianeti raggiungono l’opposizione questo mese,” ha osservato la NASA.

I due pianeti sono anche vicini l’uno all’altro nel cielo.

Giove è particolarmente facile da individuare, perché è vicino alla Luna piena: rivolgendo lo sguardo a sud-est, domani si troverà direttamente sopra la Luna.

Per inciso, la Luna piena di Agosto è una “Luna blu”, a causa di una regola da calendario che non ha nulla a che fare con il suo colore.

Per individuare Giove, basta guardare a sinistra della Luna piena: si possono scorgere due punti luminosi a pochi gradi di distanza, lungo l’eclittica, cioè il percorso dei pianeti e delle lune nel nostro cielo. Saturno sarà appena a sinistra della Luna, mentre Giove sarà ancora più a sinistra.

Per tutta la settimana si può usare la Luna piena per individuare non solo Giove e Saturno, ma anche Plutone e Nettuno. Plutone è molto debole (visibile solo con un telescopio di dimensioni medie), ma si troverà direttamente sopra la Luna. Anche Nettuno sarà debole ed estremamente basso nel cielo sudorientale, a sinistra della Luna il 22 agosto, ed è possibile scorgerlo con un telescopio.

Giove rimarrà ben visibile nella costellazione del Capricorno nelle prossime settimane, anche dopo che la Luna avrà attraversato la regione. Per trovare la costellazione a forma di punta di freccia, basta cercare l’asterismo del triangolo estivo (Vega nella Lira, Deneb nel Cigno e Altair nell’Aquila) e tracciare una linea da Vega attraverso Altair fino al cielo meridionale inferiore.