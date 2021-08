Il fumo degli incendi in Siberia ha raggiunto il Polo Nord, è la prima volta nella storia

MeteoWeb

Il fumo provocato dagli incendi che stanno devastando la Jacuzia, la più vasta regione siberiana nota per le rigide temperature invernali, ha raggiunto il Polo Nord, e potrebbe essere la prima volta nella storia: lo riporta il Moscow Times, che cita il sistema di monitoraggio terrestre della NASA (MODIS). Il fumo denso ha invaso vaste zone della Siberia prima di raggiungere il Polo Nord, costringendo a evacuazioni e generando timori per il deterioramento della qualità dell’aria.

Sul sito del MODIS si spiega: “Questa immagine a colori reali, acquisita dal Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo del satellite Aqua della NASA il 6 agosto, è stata creata utilizzando i dati di quattro passaggi del satellite nella regione. Il fumo, che era così denso che la maggior parte della terra sottostante era oscurata alla vista, si estende per circa 3.200 km da est a ovest e 4.000 km da sud a nord, ma cattura solo una piccola parte del fumo degli incendi russi. Questa settimana, il fumo degli incendi ha percorso più di 3.000 km dalla Jacuzia per raggiungere il Polo Nord, un’impresa che sembra essere la prima nella storia registrata. L’agenzia di stampa cinese, Xinhua, ha riferito che il fumo siberiano ha annebbiato i cieli di parti della Mongolia, tra cui Ulan Bator, la capitale, il 4 agosto, a una distanza di oltre 2.000 km. Il 6 agosto, il fumo degli incendi, che sembrava essere trascinato dalle nuvole, poteva essere vista sul Nunavut, sul Canada e sulla Groenlandia occidentale

Mentre l’esatta quantità di foresta bruciata finora quest’anno in tutta la Russia è difficile da accertare, con numeri diversi recitati da fonti diverse, le emissioni di anidride carbonica stimate dal servizio di monitoraggio dell’atmosfera Copernicus dell’Unione Europea consistono in più di 505 megatoni di anidride carbonica equivalente. La stagione degli incendi del 2020 è stata molto grave, ma l’equivalente totale di anidride carbonica stimato è stato di 450 megatoni per l’intera stagione.

Questo fumo proviene principalmente dalla Repubblica di Sakha (Jacuzia) in Siberia. È la più grande repubblica della Russia ed è pesantemente coperta dalla foresta boreale (nota anche come taiga). La parte settentrionale della Repubblica di Sakha ha registrato alcune delle temperature più fredde sulla Terra, ma questo inverno ha stabilito temperature record per la regione. Il 2 agosto, il Siberian Times ha riferito dell’intenso fumo accecante sperimentato dai residenti in Jacuzia mentre gli incendi hanno bruciato la terra“.