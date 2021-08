Le Previsioni Meteo per domenica 29 agosto: rovesci e temporali verso il Sud, calo delle temperature in tutta Italia

MeteoWeb

La circolazione più mite e instabile che, come da previsioni meteo, si è instaurata già da qualche giorno, continuerà anche nel corso del fine settimana. Abbiamo già rilevato in altra sede la fase di maggiore maltempo attesa per la giornata di sabato 28, in particolare su alcune aree settentrionali e centrali, ma le correnti nordoccidentali continueranno anche nella giornata di domenica. Per il giorno festivo, tuttavia, la circolazione fresca si farà più incisiva al punto che i divari termici verticali saranno abbastanza ridotti sulle regioni centro-settentrionali in genere, qui con poca instabilità, salvo locali rovesci sulle aree alpine. Maggiori contrasti termici, invece, sono attesi, stando alle ultime previsioni meteo, sulle regioni meridionali, dove il flusso più fresco da Nordovest potrà arrecare locali rovesci e temporali. Dovrebbe essere, tuttavia, anche qui una instabilità abbastanza settoriale, quindi non ovunque al Sud. Le aree più esposte sarebbero quelle meridionali della Campania, quindi di più il Salernitano, i settori centro-meridionali della Lucania, anche il Centro Sud della Puglia e localmente la Calabria, soprattutto settentrionale, localmente tirrenica. Tempo migliore sul resto della Puglia, sul Nord Lucania e sul resto della Campania e della Calabria. Ampio soleggiamento anche sulle isole maggiori e sole prevalente al Centro Nord, eccetto, come già anticipato, più nubi e locali rovesci sul Trentino-Alto Adige, sull’alto Veneto e sul Friuli. Sotto l’aspetto termico è previsto un generale calo delle temperature per l’arrivo di aria più fresca da Nord, calo associato anche un aumento della ventilazione settentrionale, soprattutto sui bacini e coste centro-meridionali: le temperature massime sono attese, secondo le previsioni meteo, non oltre i +26/+27°C sulle pianure peninsulari; punte, invece, fino a +34°C sulla Sicilia.

