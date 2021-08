Meteo, caldo da record oggi in Italia: +49°C a Siracusa, +47°C a Lentini e Paternò, +44°C a Catania, Enna e Caltanissetta. Le temperature massime di oggi

MeteoWeb

L’azione del promontorio anticiclonico a cuore caldo di matrice subtropicale continua su tutta l’Italia. Oggi è stata una giornata storico per la meteorologia italiana, con l’incredibile temperatura di +39°C raggiunta a Siracusa, che rappresenta il record di caldo italiano e continentale. Molto caldo anche in Calabria, dove sono state raggiunte punte di +45°C e in Sardegna, dove si è arrivati a +44°C. Punte di +41°C in Campania. Il caldo infernale sta aggravando una situazione incendi già drammatica al Sud.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 11 agosto 2021, in alcune località italiane: