L’uragano Henri si è avvicinato alle coste USA, a New York si temono danni come per Sandy nel 2012: è corsa ai rifornimenti, migliaia di cittadini evacuati

L’uragano Henri si è avvicinato alle coste USA mentre milioni di persone a Long Island, a New York e nel sud del New England si preparano a inondazioni e interruzioni di corrente prolungate. Henri è in procinto di schiantarsi contro un lungo tratto di costa nord-orientale entro mezzogiorno di domenica. Si prevede che il centro della tempesta passi sopra la punta orientale di Long Island. Nella notte sono iniziate piogge e allagamenti in alcune zone. Sono previste anche mareggiate. Le persone lungo il percorso previsto dall’uragano hanno trascorso il sabato affannandosi per fare scorta di generi alimentari e benzina. Quelli vicino alla costa hanno sbarrato le finestre e alcuni luoghi sono stati evacuati.

Con il centro della tempesta che dovrebbe passare appena al largo della punta orientale di Long Island entro mezzogiorno, l’allerta uragano si è estesa dalle coste del Connecticut e del Rhode Island fino al vecchio porto baleniere di New Bedford, nel Massachusetts, e attraverso le lussuose proprietà sull’oceano di New York Hamptons alla fuga estiva di Fire Island. I primi temporali che potrebbero portare fino a 15 centimetri di pioggia sono arrivati ​​nella tarda serata di sabato e in alcune zone sono iniziate durante la notte inondazioni improvvise. Eventi di pioggia torrenziale hanno travolto i tombini e chi in quei momenti era alla guida ha solcato l’acqua alta un piede in alcuni punti di New York City, e Newark e Hoboken, nel New Jersey.

Si prevede che i venti dell’intensità delle tempeste tropicali inizieanno a colpire la costa intorno alle 8:00. I cittadini residenti vicini alla costa hanno sbarrato le finestre e, in alcuni casi, sono stati evacuati. I residenti e i visitatori di Fire Island, una stretta striscia di villaggi sabbiosi appena sopra il livello del mare al largo della costa meridionale di Long Island, sono stati invitati ad allontanarsi. Le ultime barche per portarli in salvo sono partite prima delle 23:00. I funzionari hanno avvertito che potrebbe non esserci modo di raggiungere le persone rimaste indietro.

L’avvicinarsi del maltempo sabato sera ha anche interrotto un concerto a Central Park. Lo spettacolo intitolato da Bruce Springsteen, Paul Simon e Jennifer Hudson aveva lo scopo di celebrare la ‘guarigione’ di New York City dal coronavirus. Ma i funzionari hanno chiesto agli spettatori di lasciare il parco durante l’esibizione di Barry Manilow, minacciata dai fulmini. Il governatore Andrew Cuomo, destinato a lasciare l’incarico lunedì dopo le dimissioni per uno scandalo di molestie sessuali, ha chiesto sabato ai residenti di New York di prepararsi a forti piogge, vento e mareggiate, e ha paragonato gli effetti dell’uragano Henri a quelli devastanti di Sandy nel 2012. `

La Casa Bianca, intanto, ha comunicato che il presidente Joe Biden ha discusso dei preparativi con i governatori del nord-est e che ha partecipato anche il tenente governatore di New York viene colpita direttamente da un potente ciclone da quando la super tempesta Sandy ha provocato il caos nel 2012. Da allora non tutto è stato ricostruito: molti progetti sono rimasti incompiuti.

Con un vento massimo di 120 km/h, appena sopra la forza dell’uragano, Henri ha accelerato per spostarsi a nord a 38 km/h a partire da sabato notte, quando si trovava ancora a circa 290 chilometri a sud-sudest di Montauk Point sulla punta di Long Island. Alcune stazioni di servizio da Cape Cod a Long Island hanno esaurito il carburante. Il supervisore della città di Southampton Jay Schneiderman ha descritto una corsa ai rifornimenti come batterie e torce elettriche mentre le persone “stavano iniziando a svegliarsi” poiché i modelli meteorologici mostravano che il centro della tempesta sarebbe andato “a schiantarsi sulla città di Southampton“.