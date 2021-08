Meteo Veneto: weekend all’insegna del caldo intenso che si attenuerà tra lunedì e martedì

MeteoWeb

“L’anticiclone di origine africana responsabile dell’attuale ondata di caldo intenso sarà il tratto prevalente fino a questo fine settimana, per poi cedere per l’ingresso di una serie di correnti più umide ed instabili provenienti da nordovest; un ricambio d’aria con varie precipitazioni interesseranno quindi dapprima la montagna, nella seconda parte di domenica, e poi anche la pianura tra lunedi e martedi, attenuando decisamente la condizione di caldo afoso di questa settimana“. Queste le previsioni meteo ARPAV, del Dipartimento per la Sicurezza del Territorio del Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 14

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con locali cumuli più probabili in montagna. Non si escludono isolati piovaschi sulle zone montane. Temperature ancora in locale lieve aumento. Venti deboli/moderati da sudovest in montagna; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa e in prossimità dei rilievi.

Domenica 15

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura, salvo qualche annuvolamento dalle ore pomeridiane; sulle zone montane inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi dalle ore centrali annuvolamenti via via più diffusi.

Precipitazioni: Dal pomeriggio probabili rovesci o temporali sui rilievi, e qualche possibile fenomeno sulle zone pedemontane.

Temperature: In pianura minime in aumento e massime stabili; in montagna valori in lieve calo specie nella seconda parte della giornata.

Venti: In pianura perlopiù deboli orientali, con brezze sulla costa e a ridosso dei rilievi. In quota moderati, in rinforzo fino a tesi, dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedi 16

Cielo: Inizialmente in prevalenza sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in aumento già dalla mattina sulle zone montane, e poi specie verso sera parziali annuvolamenti anche in pianura.

Precipitazioni: Nella seconda metà della giornata rovesci o temporali sparsi sui rilievi, che potranno essere localmente in estensione anche alla pedemontana e pianura settentrionale verso sera.

Temperature: Minime generalmente stabili e massime in lieve calo in pianura; valori in calo anche sensibile sulle zone montane, con minime raggiunte in serata.

Venti: In pianura deboli variabili con prevalenza di brezze sulle zone costiere e a ridosso dei rilievi. In quota moderati/tesi da sudovest, dal pomeriggio moderati da ovest/nordovest.

Mare: Poco mosso, fino a mosso dalla sera.

Martedi 17

Tempo variabile, localmente instabile, almeno fino al pomeriggio, con nuvolosità alternata a schiarite, più probabili ed estese dal pomeriggio/sera. Saranno possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o temporale, nella prima parte della giornata, con qualche fenomeno al pomeriggio più che altro sulle zone prealpine e molto localmente in pianura. Temperature in calo anche sensibile su tutta la regione. Venti in pianura moderati da nordest, con rinforzi di bora sulla costa e zone orientali.

Mercoledi 18

Tempo in prevalenza soleggiato, con parziale nuvolosità alternata a schiarite. Precipitazioni assenti. Temperature senza sensibili variazioni in pianura, in ulteriore lieve calo sulle zone montane. Previsore: FD