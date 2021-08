Notte drammatica in Grecia: incendi fuori controllo in Attica, e la situazione potrebbe peggiorare per il vento

MeteoWeb

L’Attica, la regione della Grecia comprendente Atene, ha vissuto un’altra notte drammatica per via degli incendi che non accennano a diminuire, nonostante il lavoro costante e incessante di vigili del fuoco, aerei antincendio e volontari, con forze e mezzi giunti anche dall’estero, divampano senza controllo sui monti Parnitha, a Agios Stefanos e Malakasa, a nord della capitale. Una situazione che potrebbe addirittura peggiorare per via dei venti che oggi soffiano forti sulla zona.

In base a quanto si legge sul sito in.gr, la situazione è particolarmente critica a Thrakomakedones e Varybombi, sui Parnitha, dove sono già bruciate diverse case e i roghi continuano ad avanzare. Polizia e vigili del fuoco stanno tentando di evacuare i residenti che si rifiutano di abbandonare le loro proprietà. Tra i centri di Ippokratio Politia e Malakasa – lungo l’autostrada Atene-Lamia – sta bruciando una vasta area ricoperta da pinete, e il fuoco punta verso il villaggio di Oropos. Ieri a Malakasa è stato evacuato un centro di accoglienza per migranti: circa 2.000 persone sono state trasferite altrove. Altri incendi sul fronte di Agios Stefanos hanno distrutto case nei piccoli centri di Pefkofyto e Pontia, mentre si muovono attorno al lago di Maratona.

Il numero di emergenza 112 ha inviato questa mattina alle 6 un messaggio chiedendo l’evacuazione delle zone di Agia Skepi, Agia Paraskevi, Kapitenia, Vrysaki, Loufos Kouremenos, tutte intorno a Varybombi. E le fiamme continuano a bruciare da giorni ettari di vegetazione anche sull’isola di Eubea, presso l’Antica Olimpia, nella penisola di Mani e a Melpeia, nella regione di Messinia, entrambe nel Peloponneso. Proprio dall’isola ieri sera sono state evacuate decine di persone a bordo di traghetti.