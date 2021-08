Previsioni Meteo, confermata ondata di caldo da incubo tra 8 e 14 Agosto: stavolta temperature di fuoco anche al Nord

MeteoWeb

Incredibile ma vero. Il super caldo di quest’estate di fuoco non è finito, anzi. La prossima settimana sarà la più calda di tutta l’estate, anzi, ormai non lo scriviamo più altrimenti quella successiva rischia di fare ancora peggio. Non potevamo credere di dover annunciare una previsione meteo così rovente, dopo il caldo esagerato dei giorni scorsi e quello che l’Italia aveva già patito nella seconda metà di Giugno. E invece sì, quest’anno il clima italiano è più africano che europeo e la novità è che stavolta la lingua di fuoco proveniente dal deserto del Sahara non si limiterà al SUd, ma si estenderà anche al Centro/Nord portando la colonnina di mercurio fino a +40°C in Piemonte ed Emilia Romagna, raggiungendo tra 11 e 13 Agosto (quindi per quello che solitamente al Nord è il momento finale della stagione estiva) i picchi più roventi dell’anno.

Le temperature più alte, anche stavolta, si registreranno al Sud e in modo particolare sulle isole maggiori. Sardegna e Sicilia rischiano di toccare addirittura i +48°C, ma anche in Calabria, Puglia, Basilicata e Campania avremo picchi vicini, se non superiori, ai +45°C e anche Roma, Perugia e Firenze, le grandi città del Centro, supereranno i +40°C. Saranno giorni da incubo. I peggiori dell’anno. E non durerà poco: la nuova ondata di calore, dopo la breve e parziale tregua di queste ore, inizierà Domenica 8 Agosto e potrebbe prolungarsi per una settimana, fino a Ferragosto.