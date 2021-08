Previsioni meteo: torna il maltempo tra 23 e 25 agosto. I dettagli

MeteoWeb

Si fanno un po’ più puntuali le previsioni meteo in riferimento al peggioramento del tempo atteso per la prima parte della prossima settimana. La circolazione che determinerebbe il peggioramento, continua a essere individuata dapprima di matrice Nord atlantica, poi con innesti di correnti più fresche nordorientali, con asse depressionario che si porrebbe, soprattutto verso martedì, da Nordest verso Sudovest, alla stregua di come rappresentato nell’immagine barica in evidenza. La fase più perturbata si articolerebbe tra la notte su lunedì 23, la giornata di lunedì e fino a tutto mercoledì 25.

Le prime aree a essere interessate da rovesci e temporali sarebbero quelle alpine e prealpine, di più centro-orientali, soprattutto già nel corso della sera di domenica, poi ancor più la notte su lunedì. Per la giornata di lunedì 23 e ancora più in quella di martedì 24, le previsioni meteo computano l’azione instabile in progressivo spostamento verso il resto del Nord e ancor più al Centro, con rovesci e temporali sempre più diffusi su queste aree, progressivamente in concentrazione verso il Centro. Per mercoledì 25, nubi con rovesci e temporali ancora su diverse aree del Centro, del medio Adriatico e anche verso il Sud, più intensi sull’Abruzzo, sul Molise e sulla Campania. Precipitazioni più irregolari sul resto del Sud, tempo in miglioramento al Centro Nord. Nella mappa interna precipitazioni, sono rappresentate le aree dove, secondo le previsioni meteo, nell’arco delle tre giornate di instabilità, le piogge potrebbero essere più intense e diffuse, dapprima lunedì e martedì al Centro Nord, poi anche verso il Sud. Infine, uno sguardo al campo termico, con valori che in questa fase di maggiore instabilità sono attesi in calo un po’ su tutti i settori peninsulari dove le massime potrebbero attestarsi mediamente tra +25 e +30°C in pianura, mentre valori ancora caldi potrebbero insistere sulla Sicilia, con punte fino a +38°C. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare il peggioramento del tempo per la prima parte della prossima settimana attraverso quotidiani aggiornamenti.