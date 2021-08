La Spagna dice addio al Green Passo, terzo “no” dai Tribunali: “è irregolare limitazione dei diritti individuali”

MeteoWeb

Il Tribunale della Galizia ha dichiarato non valido il requisito di possesso del green pass covid per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in alcune zone della regione spagnola, l’ultima nel Paese iberico in cui la misura era ancora vigente. Lo ha reso noto poco fa il tribunale regionale galiziano, la sede giudiziaria responsabile della decisione. Con questa sentenza, l’obbligo del green pass rimane escluso in tutte le regioni della Spagna, dopo le precedenti decisioni analoghe dei tribunali di altri territori come l’Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di applicare l’obbligo.

In un comunicato, il tribunale regionale spiega che ha adottato questa risoluzione in seguito a irregolarità di procedura da parte del governo della Galizia, che, secondo i giudici, non ha sottoposto correttamente alla valutazione dell’autorità giudiziaria l’ordinanza del 22 luglio scorso in cui introduceva il green pass obbligatorio in zone ad alto rischio di contagio. L’ok del tribunale era requisito indispensabile in quanto si tratta di una misura limitativa di diritti individuali. A causa di queste irregolarità riscontrate, il requisito del green pass obbligatorio in determinate circostanze è pertanto considerato “privo di vigenza“.

In Spagna il Governo non ha mai adottato il Green Pass, che è stato quindi definitivamente bocciato da tre sentenze dei tre tribunali regionali in cui gli enti locali avevano provato ad introdurlo. Con questa bocciatura, il passaporto verde rimane uno strumento imposto in tutto il mondo solo ed esclusivamente dai Governi di Francia, Italia e Israele. Nessun altro Paese, da Germania a Regno Unito, dagli USA a Russia, Giappone, Cina, India, Australia, Brasile, Canada, Argentina, Cile, Perù, Sudafrica, Messico, Nuova Zelanda, Corea del Sud, ha disposto il Green Pass per i propri cittadini.