Stazione Spaziale, in arrivo il cargo Dragon di SpaceX: a bordo avocado, gelati e materiale per esperimenti

E’ in programma alle 17 ora italiana l’attracco del cargo Dragon SpaceX alla Stazione Spaziale Internazionale: a bordo approvvigionamenti per gli astronauti e materiali per esperimenti scientifici.

Lanciato domenica dal Kennedy Space Center in Florida con un Falcon 9, il cargo trasporta oltre 2 tonnellate di materiali di vario genere, dai rifornimenti di cibo, tra cui avocado e gelati, a materiali per nuovi esperimenti come quello ideato dall’istituto tedesco di Medicina dello Spazio che ha lo scopo di comprendere meglio la “Sindrome Neuro-Oculare Associata allo Spazio”, una problematica riscontrata in alcuni astronauti tornati dopo lunghe missioni.

Un altro esperimento interessante è quello sviluppato dalla start up giapponese Gitai in collaborazione con Nanoracks: dei bracci robot saranno testati a bordo della ISS per realizzare una serie di compiti di complessità crescente. L’obiettivo è sviluppare piccoli robot in grado di muoversi nel vuoto per riparare satelliti o lavorare su piccoli asteroidi per estrarre minerali preziosi.