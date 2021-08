Uragano Ida, Louisiana e Mississippi si preparano al peggio: scorte di carburante terminate in numerose stazioni [FOTO]

MeteoWeb

Sono numerose le stazioni di servizio con le pompe di carburante già vuote in Louisiana e Mississippi, come si può vedere dalle immagini provenienti da Gulfport, visibili nella gallery scorrevole in alto. I cittadini si preparano per l’arrivo dell’uragano Ida, tempesta tropicale che dovrebbe atterrare sulla costa della Louisiana la sera del 29 agosto come tempesta di categoria 3.

Taniche di gas, acqua in bottiglia e altre forniture riempiono i bagagliai delle auto utilizzate per fare grandi scorte. Come si vede dalle immagini, le poche pompe piene sono tutte occupate, con lunghe file di auto che sono in attesa di rifornirsi di carburante.

Nella giornata di ieri Ida è diventata un uragano prima di colpire la parte occidentale di Cuba, dove sono state emesse allerte uragano per le provincie più occidentali e l’Isola della Gioventù. Intanto in Louisiana è stata dichiarata l’emergenza. “Purtroppo, tutta la costa della Louisiana è attualmente nel cono della tempesta tropicale Ida, che si sta rafforzando e potrebbe arrivare sulla terraferma in Louisiana come un grande uragano, poiché le condizioni del Golfo sono favorevoli alla rapida intensificazione”, aveva detto il Governatore John Bel Edwards.

Un uragano di categoria 3 è in grado di causare danni devastanti. “C’è un crescente rischio di storm surge potenzialmente letale, devastanti venti da uragano e forti piogge domenica e lunedì, soprattutto lungo la costa della Louisiana”, ha avvisato il Centro Nazionale Uragani (NHC). Ida potrebbe scaricare 150-300mm di pioggia, con oltre 500mm possibili in aree isolate dalla Louisiana sudorientale alla costa del Mississippi e all’Alabama fino alla mattina di lunedì 30 agosto.