USA, inondazioni in Tennessee: il presidente Biden dichiara lo stato di “grave calamita”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato di “grave calamità” per il Tennessee, colpito sabato scorso da drammatiche inondazioni che hanno fatto provocato almeno 21 morti e una cinquantina di dispersi: lo ha annunciato la Casa Bianca, riferendosi alle “inondazioni di portata storica“, che il 21 agosto hanno riversato quasi 40 cm di pioggia in 24 ore.

Migliaia di abitazioni sono inagibili e rimangono bloccate moltissime strade rurali.

La dichiarazione, ha precisato la Casa Bianca, consentirà di stanziare fondi federali da aggiungere a quelli forniti dalle amministrazioni statali e locali per gestire l’emergenza.

I danni più gravi sono stati registrati a Waverly, una località di poco più di 4mila abitanti.