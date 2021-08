Vaccini, esperto di sicurezza informatica svela il presunto contratto segreto di Pfizer con le nazioni: “Effetti a lungo termine sconosciuti”

MeteoWeb

I contratti che Pfizer ha sottoscritto con numerose nazioni per la fornitura del vaccino contro il Covid-19 sono stati un segreto ben custodito, fino a quando Ehden Biber, esperto di sicurezza informatica, non è venuto in possesso di due copie. O almeno così ha raccontato. Biber ha pubblicato i documenti, la cui autenticità non è però ancora stata confermata. Secondo quanto trapelato, gli acquirenti dovrebbero supportare tutti i rischi.

Partiamo da dati certi: il business dei vaccini di Comirnaty è estremamente positivo per Pfizer e BioNTech. Gli analisti ipotizzano un fatturato di 50 miliardi di dollari nel 2021. Tuttavia, gli accordi di fornitura di Pfizer con i governi sono rigorosamente controllati e soprattutto non resi pubblici. Ora l’esperto di sicurezza delle informazioni Ehden Biber ha reso pubblici i dettagli dell’accordo su Twitter utilizzando l’hashtag #PfizerLeak.

Biber avrebbe messo le mani su copie di due contratti. Esiste una versione albanese e una brasiliana, che differiscono tra loro solo per alcuni dettagli. Poiché il costo della redazione dei contratti è molto elevato e richiede molto tempo, Pfizer sviluppa un modello di contratto standardizzato e utilizza questi contratti con aggiustamenti relativamente piccoli nei diversi paesi.

Pfizer richiederebbe inoltre che i contratti siano mantenuti riservati per dieci anni. In Israele, trapela, che potrebbe essere anche 30 anni. I contenuti del contratto darebbero un’idea del perché la scadenza sia stata fissata così a lungo. Secondo il documento pubblicato, il colosso farmaceutico avrebbe libertà quasi illimitate, e l’acquirente sarebbe alla mercé dell’azienda assumendosi l’unico rischio.

Nella fase iniziale della ricerca, all’acquirente sarebbe vietato rescindere il contratto nel caso in cui un altro vaccino venga completato o approvato prima. Il contratto concederebbe inoltre a Pfizer grande libertà nella somministrazione del vaccino. Il gruppo può definire da solo quasi tutte le condizioni. Pfizer, inoltre, non sarebbe responsabile per il mancato rispetto delle date di consegna. Né il mancato rispetto conferirebbe all’acquirente il diritto di annullare gli ordini per determinate quantità del prodotto.

L’Acquirente rinuncerebbe, dunque, a tutti i diritti e rimedi a cui potrebbe avere diritto per legge, equità o altro, derivanti da o relativi alla mancata consegna da parte di Pfizer delle lattine contrattate in conformità con il programma di consegna. Il contratto brasiliano, a differenza di quello albanese, avrebbe un’altra clausola che vieta all’acquirente di testare e identificare le dosi vaccinali. Se le persone vaccinate si ammalano a causa di un lotto difettoso, l’acquirente non ha modo di rintracciare la dose e, se necessario, ritirare ulteriori dosi dal mercato.

“Effetti a lungo termine sconosciuti”

Un’altra sezione proteggerebbe Pfizer e BioNTech da qualsiasi rivendicazione legale o materiale. La responsabilità è esclusivamente dell’acquirente, ovvero del rispettivo governo statale, perché: “L’acquirente riconosce che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino non sono attualmente noti e che il vaccino potrebbe avere effetti indesiderati che attualmente non sono noti“. “L’acquirente con il presente accetta di indennizzare Pfizer, BioNTech (e) le loro affiliate (…) da e contro tutte le azioni legali, rivendicazioni, azioni, richieste, perdite, danni, responsabilità, indennità di licenziamento, sanzioni, multe, costi e spese per difendere e tenere innocuo“.

Ehden Biber, intervistato da America’s Frontline Doctors, ha riferito che il primo documento emerso è stato scoperto dal quotidiano albanese Gogo.al. Biber ha dunque individuato il contratto brasiliano firmato digitalmente e almeno altri due, uno con la Commissione europea e l’altro con la Repubblica Dominicana.

Il direttore scientifico dell’AFLDS, il dott. Michael Yeadon, ha risposto alle rivelazioni dopo aver esaminato il contratto dell’Albania, affermando che “sembra originale”, precisando ancora: “Conosco l’anatomia di base di questi accordi e non manca nulla che dovrebbe essere presente, e non ho visto indizi che suggeriscano che sia falso“. Per Yeadon “la rivelazione più sorprendente” è la clausola che stabilisce che “se ci sono leggi o regolamenti nel tuo paese in base ai quali Pfizer potrebbe essere perseguito, accetti di CAMBIARE LA LEGGE O IL REGOLAMENTO per chiuderlo“.