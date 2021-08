Vaccini, anche gli USA partono con la terza dose. Anthony Fauci: “non sappiamo se dovremo continuare con richiami a tempo indeterminato; anche i vaccinati rischiano il long Covid”

MeteoWeb

Il noto immunologo statunitense Anthony Fauci ha dichiarato la scorsa settimana che non può escludere che le persone debbano ricevere il richiamo del vaccino anti-COVID a tempo indeterminato, mentre il virus continua a diffondersi negli USA con una nuova grande ondata di contagi, ricoveri e decessi nonostante oltre la metà degli statunitensi sia già vaccinata con ciclo completo (50,5%, e un altro 9,5% della popolazione ha ricevuto la prima dose per un totale del 60% di vaccinati), nel Paese che ha deciso di avviare la somministrazione della terza dose a partire da settembre.

Fauci, chief medical advisor del presidente degli Stati Uniti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista con Anderson Cooper, per la CNN, in cui ha anche avvertito che le persone completamente vaccinate con le cosiddette infezioni breakthrough possono anche contrarre il “long COVID”.

“Sappiamo molto di più di quanto non sapessimo all’inizio, ma ovviamente dobbiamo essere umili di fronte a questo virus,” ha detto Fauci. L’esperto statunitense ha affermato che “ci sono molti fattori” che concorrono a prendere decisioni in merito, come ad esempio stabilire se le persone debbano regolarmente vaccinarsi contro il COVID-19 come si fa con un vaccino antinfluenzale annuale.

Fauci ha spiegato che i ricercatori hanno già iniziato a condurre studi che prevedono la somministrazione di richiami a persone che sono già state vaccinate completamente: secondo i primi risultati potrebbero non essere necessari futuri richiami oltre una terza dose.

“La buona notizia è che l’accelerazione della risposta aumenta, anche meglio di quello che si ottiene con le due dosi insieme. In altre parole, va su e su e poi se dai una spinta, aumenta molto,” ha affermato l’immunologo. “Non lo so per certo, ma ciò potrebbe significare che induca una risposta abbastanza alta – e abbastanza duratura – per cui potremmo non doverci preoccupare di ciò di cui le persone sono preoccupate, cioè di necessitare di un richiamo ogni anno o quasi“.

Fauci ha proseguito: “Spero che il grado di elevazione della risposta che vedremo con il richiamo possa effettivamente darci molto margine di manovra per non aver necessariamente bisogno di un richiamo spesso“. “Dobbiamo però essere umili e modesti al riguardo. Non conosciamo la risposta“.

Fauci ha affermato che “l’unico modo” attraverso il quale i funzionari della sanità pubblica diventeranno certi della necessità di continui richiami è quello di condurre studi clinici e osservazionali.

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti sta lavorando con i produttori di vaccini Pfizer e Moderna per consentire ad alcune persone vulnerabili di ricevere una terza dose di richiamo dei loro vaccini anti COVID-19 per migliorare la loro risposta immunitaria.

Rochelle Walensky, direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha dichiarato la scorsa settimana che i richiami sarebbero disponibili per alcune persone moderatamente e gravemente immunocompromesse, sulla falsariga di quanto sta già facendo Israele da ormai quasi un mese.

Per gli USA il gruppo include persone che hanno avuto trapianti di organi e alcuni malati di cancro.

Nella sua intervista, Fauci ha anche lanciato un avvertimento per le persone con infezioni breakthrough, quelle che si verificano anche quando qualcuno è completamente vaccinato. L’esperto ha spiegato che questi pazienti sono a rischio di “long COVID“, un termine con cui si indicano coloro che soffrono di sintomi persistenti per mesi dopo che il loro corpo ha eliminato l’infezione.

“Certamente se vieni vaccinato e poi hai un’infezione breakthrough, puoi avere un long COVID,” ha detto Fauci. “Non abbiamo abbastanza dati per dire se si ha lo stesso tipo di rischio di contrarre il long COVID rispetto agli altri, ma è probabile che sia minore perché si ottiene una buona dose di protezione dal vaccino“.

Fauci ha anche avvertito che i bambini possono contrarre il long COVID, ma l’incidenza è significativamente inferiore rispetto a un adulto. “È solo una piccola percentuale dei bambini, mentre per l’adulto è compresa tra il 10% e il 30%,” ha spiegato.