Via libera al nuovo decreto Covid: la scuola sarà in presenza, senza Green Pass per gli studenti. Le novità per alberghi e trasporti

Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto sul Green Pass. Il decreto, tra l’altro, prevede l’obbligo del Green Pass per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza. Ma vediamo i dettagli.

La scuola sarà in presenza

Nell’anno 2021-2022 per “assicurare il valore della scuola come comunita’ e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva” degli studenti, tutte le lezioni si svolgono in presenza. Il decreto stabilisce l’obbligo di mascherina (tranne sotto i 6 anni). Regioni e Comuni potranno chiudere istituti e fare lezioni in Dad solo come “deroga” per “specifiche aree del territorio o singoli istituti”, “esclusivamente in zona rossa o arancione” o per casi “eccezionali” di focolai o rischio “particolarmente elevato”.

Nessun obbligo di Green Pass dunque per gli studenti delle scuole; l’obbligo vale, invece, per docenti e operatori. Il governo intende però monitorare l’andamento dei contagi in maniera più sistematica tra gli studenti e per questo ha inserito nel decreto, un piano di screening della popolazione scolastica. “Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica”.

Obbligo di Green Pass per gli studenti universitari

Confermato, invece, l’obbligo di Green Pass per gli studenti universitari. Il tema è stato lungamente discusso, con diverse pressioni per eliminare la norma. Nel testo del provvedimento stilato a inizio del Cdm, infatti, vi era un punto interrogativo. A un certo punto della riunione infatti la misura era stata depennata per poi essere reinserita.

Obbligo di Green Pass per trasporti a lunga percorrenza

Il Green Pass, già ora obbligatorio per gli aerei, sara’ dall’1 settembre obbligatorio su navi e traghetti interregionali ad esclusione dello Stretto di Messina, sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’, sugli autobus che collegano piu’ di due Regioni. Obbligo di certificazione verde anche per gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale. L’obbligo non applica per i soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e per i soggetti esentati dal vaccino con certificazione medica.

La misura resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Nessun Green Pass obbligatorio per il trasporto locale o regionale, dunque treni regionali, tram, metropolitane, autobus. Nessun Green Pass per i pendolari ma solo per i viaggi a lunga percorrenza. Il trasporto locale rimane quello più affollato e quindi per gli assembramenti che ne derivano non è previsto alcun certificato verde.

Assenza ingiustificata per i docenti senza Green Pass

Tutto il personale della scuola e dell’universita’, “al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione“, dovra’ avere ed esibire il Green Pass. I docenti che non presenteranno il Green Pass al lavoro saranno assenti ingiustificati e, “a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Esenzione per i clienti degli alberghi

I clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il Green Pass. Lo ha deciso il Governo nel nuovo decreto varato oggi, dopo un’intensa discussione. Pd e LeU volevano l’obbligo del Green Pass anche nelle strutture ricettive, ma la Lega si è opposta in modo duro “per salvare almeno il turismo” fornendo i dati delle vaccinazioni e dimostrando che circa il 50% della potenziale platea turistica (fascia d’età 12-59 anni) non è vaccinata, convincendo l’esecutivo a non approvare una norma che avrebbe determinato un nuovo lockdown per il turismo in piena estate. E così Draghi ha deciso in tal senso. Esultano gli albergatori: “Possiamo quindi rassicurare i nostri ospiti – dichiara il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca – sulla possibilità di usufruire normalmente dei servizi di food and beverage presso le strutture turistico ricettive, sia per la prima colazione sia per l’accesso al ristorante e al bar”. A partire dal 6 agosto, domani, i ristoranti degli alberghi dovranno invece richiedere il green pass se il cliente che siede al tavolo al chiuso non soggiorna presso la struttura ricettiva. Bocca “ringrazia il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (Lega), il Governo e la Conferenza delle Regioni per aver risposto alle istanze di Federalberghi con una soluzione che consente alle famiglie di trascorrere in tranquillità le proprie vacanze“.

Per i vaccinati si riduce la quarantena

Si riduce la quarantena per i vaccinati che hanno un contatto con una persona positiva a Covid-19: basteranno 7 giorni anziché 10. Al termine della quarantena sarà necessario fare il tampone molecolare. I non vaccinati continueranno a rispettare i termini di 10 giorni.

Esenti fino al 15 settembre i residenti di San Marino

I residenti di San Marino che hanno completato un ciclo vaccinale nella repubblica del Titano saranno esentati dalle norme sul Green Pass fino al 15 settembre 2021. “Ai soggetti residenti nella Repubblica di San Marino e ivi già sottoposti a un ciclo vaccinale anti SARS-Cov -2 nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 settembre 2021, non si applicano, le disposizioni di cui all’articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021“, ovvero le disposizioni sulla certificazione verde.

