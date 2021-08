Violento nubifragio si abbatte su Pechino: piogge torrenziali e grandine come uova nella capitale cinese [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta ieri su gran parte della città di Pechino: lo ha reso noto l’osservatorio meteorologico della municipalità. Intorno alle 17 ora locale, piogge torrenziali hanno colpito i distretti suburbani settentrionali di Yanqing e Huairou e alle 19 hanno iniziato a interessare l’area urbana e la parte meridionale della capitale cinese, con grandine (chicchi di grosse dimensioni sono stati segnalati in particolare nell’area di Changping) e vento forte.

Ieri era stata diramata un’allerta meteo per forti piogge, burrasca, grandinate e fulmini, con la previsione che i temporali avrebbero colpito la capitale fino alle 6 di questa mattina.

Alcune aree di Pechino potrebbero registrare precipitazioni con picchi di 30-50 mm/h secondo l’osservatorio, che ha anche allertato i residenti su possibili allagamenti nei centri urbani e inondazioni in montagna.