Allerta Meteo “rossa” a Crotone: rischio esondazioni, evacuazioni in corso [FOTO]

Il Dipartimento di Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con livello di allertamento codice rosso fino alle ore 24 di oggi per l’intera provincia di Crotone. Permane attivo il Centro di Coordinamento soccorso i cui componenti alle 17 odierne terranno un nuovo incontro ai fini dell’effettuazione di un monitoraggio costante del territorio della provincia di Crotone.

Attivati in sede COC i volontari della Croce Rossa, che si stanno adoperando per l’evacuazione e l’accoglienza di alcune famiglie residenti in zone a rischio di esondazione.

