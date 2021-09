Bomba di maltempo nel mar Tirreno, enorme MCS temporalesco verso Campania, Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Incombe forte maltempo sul Sud Italia a causa di un sistema convettivo a mesoscala (noto in meteorologia come MCS, cioè “Mesoscale Convective System”) formatosi nella serata sul mar Tirreno e in rapido movimento verso Campania, Calabria e Sicilia. Si tratta di enorme sistema temporalesco esteso centinaia di chilometri e generato dall’unione di più cumulonembi lungo il fronte caldo della perturbazione, rinforzato dall’energia data dalle temperature ancora elevate delle acque superficiali del mar Tirreno. I temporali più violenti sono per ora confinati in mare aperto ma minacciano la Calabria centrale tirrenica e le isole Eolie, dove giungeranno nella notte. Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: