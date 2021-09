Astronomia, stasera occhi al cielo per un terzetto d’eccezione: come vedere la congiunzione Luna-Giove-Saturno

MeteoWeb

Incontro suggestivo stasera nella costellazione del Capricorno: una falce di Luna (gibbosa crescente) verrà a trovarsi tra Giove e Saturno. Per ammirare la congiunzione basterà rivolgere lo sguardo in direzione sudest: il nostro satellite sarà al centro della costellazione, Giove sarà alla sua sinistra e il “Signore degli Anelli” alla sua destra.

Per quanto riguarda in generale l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare a Settembre, Mercurio ad inizio mese tramonta poco dopo il Sole, ed è praticamente inosservabile. Venere tramonta circa un’ora e mezza dopo il Sole, ed è protagonista sull’orizzonte occidentale. Marte è praticamente inosservabile a causa dell’imminente congiunzione con il Sole. Giove è ben visibile: culmina a Sud nel corso della prima parte della notte, poi scende verso l’orizzonte sudoccidentale. Saturno si trova più a destra rispetto a Giove. Urano anticipa sempre più l’orario in cui sorge, e ciò consente di ammirarlo per quasi tutta la notte (per mezzo di telescopio). Nettuno è in opposizione al Sole e si può osservare (per mezzo di telescopio) per tutta la notte.

A Settembre inizia la transizione tra cielo estivo e autunnale: le costellazioni prima protagoniste, come Sagittario e Scorpione, si avviano al tramonto a occidente. Segue il Triangolo Estivo (Vega nella Lira, Deneb nel Cigno, Altair nell’Aquila).

A est sorge l’Ariete, mentre nel cielo meridionale troviamo Capricorno, Acquario, Pesci, al di sopra delle quali troviamo il grande quadrilatero di Pegaso.

A Nord come sempre ammiriamo la Stella Polare e Cassiopea.