Esplosione sul Sole: una CME potrebbe colpire la Terra l’11 settembre

La scorsa settimana almeno 3 espulsioni di massa coronale prodotte dal Sole hanno mancato la Terra, ed ora un’altra CME potrebbe essere diretta verso il nostro pianeta: l’arrivo, ipotetico, è previsto domani.

Nelle prime ore dell’8 settembre, la macchia solare AR2864 ha generato un brillamento solare di classe C2.

L’esplosione ha prodotto un’onda d’urto che si è diffusa nell’atmosfera del Sole e ha scagliato nello Spazio un’espulsione di massa coronale (CME) asimmetrica.

Secondo gli analisti della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) la Terra potrebbe essere colpita “di striscio” l’11 settembre.

Eruptive C2.3 flare from AR 12864 with a nice global EUV wave. A bright CME is seen in LASCO C2 images so far available. pic.twitter.com/L5YazcMDYv

— Halo CME (@halocme) September 8, 2021