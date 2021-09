Forte ondata di maltempo in Spagna: nubifragi, allagamenti e danni in 4 regioni [FOTO]

MeteoWeb

Piogge torrenziali e alluvioni lampo hanno colpito con violenza la Spagna nelle scorse ore: allagamenti e danni sono stati segnalati in almeno quattro regioni del centro e dell’est del Paese.

Le aree più colpite sono state le province di Tarragona (Catalogna), Castellon e Valencia (entrambe nella Comunità Valenciana), Toledo e Cuenca (Castiglia La Mancia), ma si sono registrate criticità anche nella regione di Murcia.

I danni sono derivati soprattutto dall’inondazione delle strade, molte auto sono state rovesciate o trascinate per metri, garage o altre zone di abitazioni si sono allagate e sono state condotte molteplici operazioni di salvataggio di persone in difficoltà, anche attraverso mezzi aerei.

Nelle prime ore di mercoledì si sono registrati allagamenti e disagi anche a Madrid e nella regione della Navarra.

Secondo il servizio meteo nazionale AEMET l’allerta meteo è ancora in vigore oggi per zone della parte nord del Paese e per le isole Baleari.