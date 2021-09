Maltempo, devastante grandinata in Toscana: chicchi di 8cm nel Fiorentino, auto e case distrutte – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ieri, domenica 26 settembre, un forte maltempo ha colpito la Toscana, con nubifragi, grandine e forte vento che hanno seminato danni e ferito anche alcune persone. L’evento più degno di nota è stata la super grandinata che si è verificata nel Fiorentino. I chicchi (se così ancora si possono chiamare) hanno raggiunto un diametro di 8cm in alcune occasioni, come a Bivigliano, con il risultato di auto devastate, tegole distrutte e vari danni a case e colture (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Grandine di dimensioni così grosse è un evento raro per la Toscana.

Paura per il maltempo anche in provincia di Arezzo. “Abbiamo avuto paura di morire“, ha raccontato all’AGI Stefano Brami esercente di Bibbiena, titolare del Bar “Il Podestà” in piazza Tarlati. Qui alle 18:00 di ieri circa c’è stata una violenta tempesta di vento, con le raffiche fortissime che hanno scoperchiato il tetto del palazzo del Podestà, facendo cadere a terra le tegole. “E’ stata una tempesta di detriti che ci sono piovuti addosso. Io ero qua fuori per chiudere gli ombrelloni. Solo per un miracolo non sono rimasto ferito“, spiega Brami. Altri interventi dei Vigili del Fuoco di Arezzo sono stati necessari sempre in Casentino a Corrado, comune di Chiusi della Verna e Stia per alberi caduti e danni alle abitazioni.

Si valuta lo stato d’emergenza in Toscana

“Incontrando il presidente Giani ieri ho chiesto se fosse possibile valutare la possibilità di uno stato di emergenza regionale, credo che oggi ne discuteranno in Giunta. Noi faremo la nostra parte“, ha spiegato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, a margine di un convegno a Firenze. “Abbiamo delle risorse come Consiglio regionale per le calamità naturali – ha aggiunto – per questioni ambientali, e nel prossimo ufficio di presidenza se ci sarà uno stato di emergenza regionale faremo la nostra parte con le risorse a nostra disposizione“. Mazzeo ha riferito ai cronisti che “le notizie non sono belle. Ieri ho avuto la possibilità di vedere nel mio territorio a Pisa che purtroppo i danni sono tanti: diversi stabilimenti balneari sono stati praticamente portati via, lo stesso a Massa, a Carrara, ma tanti problemi ci sono anche nel centro della Toscana”.