Il maltempo si sposta al Sud: nubifragi provocano allagamenti in Campania, la copertura di un tetto cade sulle auto a Campobasso VIDEO

Dopo aver colpito il Centro-Nord nella giornata di ieri e nella prima parte di quella odierna, il maltempo si è spostato verso sud. Oltre agli allagamenti e ai disagi provocati in Umbria, forti temporali hanno causato danni anche in Molise e Campania (vedi video in fondo all’articolo).

Proprio la Campania è la regione meridionale dove si registrano gli accumuli maggiori, in particolare nelle province di Benevento e Caserta, le più colpite dai fenomeni. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, aggiornati alle ore 19:30, segnaliamo: 76mm a Caiazzo, 67mm a Capua, 64mm a Mondragone, 60mm a Campoli del Monte Taburno, 50mm a Faicchio, 46mm a Carinola, 44mm a Benevento, 33mm a Caserta.

Il nubifragio che ha colpito Caserta ha creato danni e disagi nel pomeriggio. Gallerie allagate, strade trasformate in veri e propri fiumi e qualche frana sono gli effetti del maltempo sulla città. Allagamenti si sono verificati in numerose strade cittadine a causa dei tombini saltati, tra cui via Laviano, mentre via Passionisti è stata chiusa per una guaina volata da un palazzo. Traffico paralizzato in parte della città, con l’acqua che ha invaso cantine e piani rialzati. Allagata con oltre un metro d’acqua la galleria della superstrada 700 della Reggia di Caserta, con i Vigili del Fuoco che stanno cercando di far scendere con delle pompe il livello. Una frana è segnalata nella frazione collinare della Vaccheri.

Violenti temporali hanno colpito il Molise nel pomeriggio, causando danni e allagamenti in numerose località. Tragedia sfiorata a Campobasso, dove la copertura di un tetto è precipitata sul traffico in pieno centro. Nessuno è rimasto ferito ma la guaina di grosse dimensioni ha colpito diverse auto. A Isernia, un albero si è spezzato ed è caduto lungo Viale 3 Marzo, occupando quasi interamente la sede stradale. Tutto è avvenuto rapidamente durante un violento temporale ma fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere l’albero che non si esclude sia stato colpito da un fulmine. A Isernia, caduti 26mm di pioggia.

Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco nella regione a causa del maltempo, che ha paralizzato il traffico in diverse strade.

