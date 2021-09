Maltempo in Umbria: nubifragio a Perugia, allagamenti e alberi abbattuti nella provincia – VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito l’Umbria in tarda mattinata e ancora adesso, forti temporali stanno interessando la zona di Foligno. Intorno alle 12, un temporale investito Perugia, scaricando 35mm di pioggia e creando disagi (vedi video in fondo all’articolo). Le zone maggiormente colpite dal maltempo nella regione sono Corciano, Perugia, Ponte San Giovanni e Bastia Umbra.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Perugia, alla centrale operativa sono arrivate numerose richieste di intervento, circa una quarantina, parecchie ancora in attesa, in prevalenza per allagamenti e alberi caduti. Una squadra dei Vigili del Fuoco ha immediatamente iniziato gli interventi di soccorso. In supporto è sopraggiunta anche la squadra del distaccamento di Assisi.

