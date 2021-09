Il Meteo in Veneto: si rinforza il promontorio anticiclonico, temperature massime in ripresa

MeteoWeb

“Il passaggio di una depressione sull’Europa orientale influisce marginalmente sul Mediterraneo determinando condizioni di modesta variabilità sulla regione con nuvolosità irregolare. Da giovedì si rinforzerà il promontorio anticiclonico determinando tempo stabile, in prevalenza soleggiato, con temperature massime in ripresa. Domenica cedimento della pressione per l’approfondimento di una depressione sulla Francia che farà affluire in quota correnti umide sud-occidentali, con conseguente aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni, specie verso sera“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi a partire da nord tendenza ad attenuazione della nuvolosità con comparsa di schiarite anche ampie, salvo sviluppo di locali annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane. Temperature massime in aumento in montagna, stazionarie in pianura. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali; altrove deboli di direzione variabile.

Domani iniziali nubi basse, in seguito progressiva attenuazione della nuvolosità con schiarite via via più ampie fino a cielo sereno o poco nuvoloso per qualche modesto annuvolamento sui rilievi prealpini.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile, sulla costa in serata moderati rinforzi da sud. In quota moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: In genere quasi calmo.

Venerdì 24 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Non si escludono parziali riduzioni della visibilità sulle zone pianeggianti e nubi basse in alcune valli prealpine al primo mattino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo salvo in quota dove risulteranno in aumento, massime in generale ripresa.

Venti: In pianura deboli: al mattino dai quadranti occidentali, in seguito da quelli orientali. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Sabato 25 permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni. Venti in pianura deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali; in quota deboli/moderati occidentali.

Domenica 26 fino a buona parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature. In seguito a partire da ovest tendenza ad aumento della nuvolosità con possibili deboli precipitazioni dal tardo pomeriggio/sera. Temperature minime in ulteriore aumento, massime senza notevoli variazioni.