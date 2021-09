La zucca più grande del mondo è italiana, pesa 1.226 kg [FOTO]

MeteoWeb

Con i suoi 1.226 kg, Stefano Cutrupi, 39enne di Radda in Chianti, è riuscito a coltivare la zucca più grande del mondo: lo ha decretato la giuria della Festa dello Zuccone a Peccioli, in provincia di Pisa.

Il record precedente apparteneva al belga Mathias Willemijns, che ha prodotto una zucca di 1.190,50 kg.

L’enorme ortaggio non può però ancora vantare un riconoscimento da Guinness World Record, per l’assenza dei giudici ufficiali.

La zucca di Cutrupi, la 2ª e la 3ª classificata ora partiranno per i campionati europei di Stoccarda.