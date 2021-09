Le temperature massime di oggi: +33°C a Foligno, +30°C a Palermo e Firenze, +21°C a Nuoro

MeteoWeb

In un flusso di correnti mediamente settentrionali moderatamente instabili in quota, si è innescato un vortice depressionario al suolo attualmente in azione sulla Sardegna, poi via via in spostamento verso il medio Tirreno entro la mezzanotte. Un forte maltempo ha colpito oggi l’isola sarda, provocando allagamenti in diverse località, mentre nel weekend i fenomeni si intensificheranno in particolare su Sicilia e Calabria. La Protezione Civile ha emesso l’allerta rossa per la Calabria.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 10 settembre 2021, in alcune località italiane: