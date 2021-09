Le temperature massime di oggi: +33°C a Foligno, +25°C a Palermo, +21°C a Cosenza

MeteoWeb

Il maltempo oggi si è concentrato all’estremo Sud. L’interazione tra una circolazione instabile settentrionale in quota, con curvatura ciclonica proprio tra la Sicilia e lo Ionio, e una circolazione depressionaria sullo Ionio, ha determinato un diffuso maltempo tra il basso Tirreno in mare, la Sicilia, la Calabria e lo Ionio in mare. Particolarmente colpita la costa ionica calabrese, con l’alluvione che ha interessato Soverato.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 11 settembre 2021, in alcune località italiane: