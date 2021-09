Maltempo in Calabria, alluvione a Soverato: caduti 107mm di pioggia in poco più di un’ora, gravi allagamenti – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È una giornata di forte maltempo in Calabria, con piogge e temporali che hanno insistito in particolare sulla costa ionica della regione. La situazione più critica è quella di Soverato, nel Catanzarese, dove si è verificata una vera e propria alluvione. Sulla località, infatti, sono caduti 107mm di pioggia in poco più di un’ora nel pomeriggio. Segnalati gravi allagamenti, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Calabria, aggiornati alle 19, segnaliamo: 91mm a Petronà, 76mm a Serrarossa di Roccabernarda, 87mm a Roccelletta, 67mm a Punta Stilo, 57mm a Palermiti, 54mm a Catanzaro, 49mm a Locri, 48mm a Longobucco, 47mm a Bova, 45mm a Siberia, 44mm a Crotone e Cirò.

Piogge e temporali sono iniziati dalla nottata sulla regione: 24 gli interventi in corso di espletamento da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro per prosciugamenti e verifiche tra i comuni di Soverato e Davoli. Interessati anche i centri di Badolato, Guardavalle e Borgia. Nella zona sono impegnati gli operatori della sede centrale e dei distaccamenti di Sellia Marina, Soverato, Chiaravalle e i Vigili del Fuoco volontari di Girifalco e Taverna. Altre 20 richieste in coda. Il comando di Reggio Calabria sta collaborando sinergicamente nell’area di Badolato con personale del distaccamento di Monasterace. Nell’attività di soccorso impegnati circa 50 unità con 8 automezzi, motopompe ed idrovore.

L’allerta da codice rosso permarrà fino alla mezzanotte. I comuni di Catanzaro e Crotone hanno attivato i comitati operativi per coordinare le attività. A Crotone, in prefettura, si sono tenute riunioni del Centro coordinamento con la partecipazione delle forze dell’ordine e degli enti interessati. Al momento non sono segnalate particolari criticità.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: