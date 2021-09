Le temperature massime di oggi: +34°C a Oristano, +33°C a Padova e Foggia, +25°C a Imperia

MeteoWeb

La giornata odierna è stata probabilmente la più stabile e soleggiata di tutta la settimana. Un’alta pressione subtropicale, infatti, investe in lungo e largo tutta l’Italia, concedendo condizioni di stabilità quasi ovunque, fatta eccezione per una minore copertura anticiclonica sull’angolo nord-occidentale del Paese. Le temperature sono in lieve generale aumento.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 14 settembre 2021, in alcune località italiane: