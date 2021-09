Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Roma e Gela, +28°C a Genova, +22°C a Trieste

MeteoWeb

La circolazione sull’Italia continua a essere caratterizzata da infiltrazioni di aria umida atlantica, in seno a correnti alle quote medie occidentali o nordoccidentali. Oggi si sono verificati temporali in particolare sulle aree appenniniche centrali e sui settori del medio-basso Tirreno, occasionalmente al Nord. In mattinata, si sono verificati allagamenti a seguito di nubifragi nel Forlivese. Temperature in leggero calo generale sul Paese.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 30 settembre 2021, in alcune località italiane: