Le temperature massime di oggi: +33°C a Borore, +31°C a Genova e Pordenone, +25°C a Campobasso

MeteoWeb

In questo inizio settimana, continua una circolazione settentrionale fresca in un contesto barico non particolarmente depressionario, ma con infiltrazioni di aria fresca nella media troposfera. Anche oggi, come durante il weekend, l’instabilità ha colpito il Sud ma in maniera più circoscritta rispetto ai giorni scorsi. Nubifragi hanno colpito il Salento, provocando allagamenti in alcune località.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 6 settembre 2021, in alcune località italiane: