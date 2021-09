L’espulsione di massa coronale del Sole ha mancato l’obiettivo: è la 5ª CME a “sfiorare” la Terra

L’espulsione di massa coronale (CME) che, secondo le previsioni, avrebbe dovuto colpire il campo magnetico terrestre tra 11 e 12 settembre, ha mancato del tutto la Terra, diventando almeno la 5ª CME a “sfiorare” il nostro pianeta nelle ultime due settimane.

Il campo magnetico terrestre rimane quindi indisturbato e dovrebbe rimanere tale per i prossimi 3 giorni.

Nelle prime ore dell’8 settembre, la macchia solare AR2864 ha generato un brillamento solare di classe C2.

L’esplosione ha prodotto un’onda d’urto che si è diffusa nell’atmosfera del Sole e ha scagliato nello Spazio un’espulsione di massa coronale (CME) asimmetrica.

Secondo gli analisti della della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) la CME avrebbe dovuto sfiorare il nostro pianeta tra 11 e 12 settembre.

Eruptive C2.3 flare from AR 12864 with a nice global EUV wave. A bright CME is seen in LASCO C2 images so far available. pic.twitter.com/L5YazcMDYv

— Halo CME (@halocme) September 8, 2021