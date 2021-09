Maltempo Agrigento: forte temporale pomeridiano a Canicattì, strade allagate e disagi

MeteoWeb

Domenica di maltempo oggi al Centro/Sud con rovesci e temporali pomeridiani. La circolazione instabile che ha caratterizzato la prima parte del fine settimana è proseguita anche oggi.

Un forte temporale pomeridiano ha colpito Canicattì, in provincia di Agrigento: dalle 15 alle 15:30 circa si è registrato un crollo termico di circa 8°C, con un accumulo di 38,8 mm in circa un’ora.

In diverse zone della città sono stati segnalati tombini saltati e strade allagate. Fiumi di acqua e detriti si sono riversati dalla parte alta a quella sottostante allagando sottopassi stradali e ferroviari come in via Domenico Cirillo e via Carlo Alberto.

