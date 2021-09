Maltempo Crotone: allerta meteo codice rosso fino alla mezzanotte

MeteoWeb

A seguito dell’attivazione nella Prefettura di Crotone del Centro Coordinamento Soccorsi, sono state esaminate e valutate le criticità emerse fin dalla serata di ieri 10 settembre in relazione all’ondata di maltempo che ha interessato il territorio crotonese. All’incontro, presieduto dal Prefetto, hanno partecipato le componenti del sistema di Protezione Civile regionale, il Sindaco di Crotone in rappresentanza dei Comuni della provincia, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante della Sezione Polizia Stradale, nonché rappresentanti della Provincia di Crotone, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e dell’Anas.

Nel corso dell’incontro è stato rilevato che sia nel capoluogo sia negli altri Comuni della provincia la situazione, nonostante le condizione meteorologiche avverse, non presenta criticità rilevanti, è stato spiegato in una nota. Infatti, le strade provinciali e quelle di competenza Anas sono, allo stato, percorribili e non sono state segnalate frane o altre criticità rilevanti per la circolazione stradale. Analogamente, non si riscontrano criticità significative all’interno dei centri abitati dei Comuni della provincia.

E’ stato segnalato, tuttavia, che il Dipartimento di Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con livello di allertamento codice rosso fino alle ore 24 di oggi per l’intera provincia di Crotone. Permane, pertanto, attivo il Centro di Coordinamento soccorso i cui componenti alle 17 odierne terranno un nuovo incontro ai fini dell’effettuazione di un monitoraggio costante del territorio della provincia di Crotone.