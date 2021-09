Maltempo in Calabria: due grandi trombe marine al largo di Locri – VIDEO

MeteoWeb

Un tornado ha seminato distruzione e morte a Pantelleria, dove ha investito una decina d’auto. Anche la Calabria, in questo venerdì prima di un weekend che sarà caratterizzato dal forte maltempo, con l’allerta rossa emessa dalla Protezione Civile per la giornata di sabato 11 settembre, ha registrato eventi di maltempo. In particolare, a Locri, comune reggino sul versante ionico, sono state avvistate due grandi trombe marine, come dimostra il video seguente.

