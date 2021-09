Maltempo in Lombardia: allerta meteo per forti temporali su Milano

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato per la giornata odierna l’allerta meteo gialla per forti temporali che insisteranno sul territorio milanese nel corso del pomeriggio e della prima serata sino alle ore 21.

Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire.